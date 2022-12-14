Twitter заблокировал некоторых сотрудников компании

Некоторые сотрудники компании Twitter потеряли доступ к внутренним системам после того, как в субботу не подписали обязательство от главы соцсети Илона Маска об отказе от утечек в прессу. Как сообщает Platformer, пострадали те работники, кто не проверял свою электронную почту в выходные, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Маск отправил электронное письмо в пятницу, 9 декабря. В нем миллиардер указал, что компания может подать в суд на сотрудников за разглашение конфиденциальных данных. У сотрудников было время до 17:00 местного времени 10 декабря, чтобы подписать документ.

Однако некоторые сотрудники не ответили на обещание в указанные сроки. 11 декабря они выяснили, что лишены доступа к системам социальной сети. По данным Platformer, к полудню 11 декабря более 100 сотрудников Twitter были деактивированы в рабочей переписке в Slack.