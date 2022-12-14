Евросоюз пригрозил наказать Иран

Евросоюз хочет наказать Иран за сотрудничество с Россией. Так, ЕС планирует ввести очередной пакет санкций против Тегерана. На этот раз западные страны обвиняют Исламскую Республику в поставках вооружения Москве. В РФ и Иране эти сообщения опровергают, называя такую информацию "полностью ложной", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Брюссель планирует внести ряд иранских граждан и организаций в черный список. Тегеран ввел ответные санкции против девяти организаций и 23 физлиц из ЕС и Британии.

"Иран не первая страна, которую обвиняют в поставках оружия России. До этого были сообщения о том, что это якобы делают Китай и Северная Корея", - отметил в беседе с "Известиями" востоковед, публицист Андрей Онтиков.



Как рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня, сотрудничество России и Ирана в сфере обороны и в других областях воспринимается на Западе как создание связки двух мощных государств, которые смогут определять большинство региональных процессов как в Центральной и Средней Азии, так и в Закавказье и на Ближнем Востоке.

"Западные страны пытаются всячески помешать развитию сотрудничества России и Ирана, чтобы Москва не получила доступа к модернизированным версиям иранских разработок, которые основываются на израильских и западных образцах вооружений", - уверен Останин-Головня.