Названы самые опасные для журналистов страны мира

Мексика и Украина стали самыми опасными странами для журналистов по версии "Репортеров без границ". Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте международной неправительственной организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отчете отмечается, что Мексика остается опаснейшей для работников СМИ страной четвертый год подряд, в этом году там погибли 11 журналистов. На втором месте расположилась Украина, где погибли восемь представителей этой профессии.

Согласно отчету, всего в 2022 году по всему миру в связи с профессиональной деятельностью погибли 57 работников СМИ. После двух лет относительного затишья это число выросло на 18,8% по сравнению с 2021 годом, подчеркивает организация.

События в Украине являются "одной из причин роста этого числа", сказано в публикации.