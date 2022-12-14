В Венгрии продлили заморозку цен на продукты

Правительство Венгрии решило продлить до 30 апреля 2023 года меры по заморозке цен на основные продукты питания для поддержки бедных слоев населения. Об этом сообщил министр сельскохозяйственного развития республики Иштван Надь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с затянувшейся войной на Украине и санкционной инфляцией, вызванной неудачными мерами Брюсселя, правительство продлило замораживание цен на продукты до конца апреля следующего года", - сказал глава Минсельхоза страны.

Как отметил Надь, цены на энергоносители и, как следствие, на продукты достигли исторических максимумов на территории Европы из-за ошибочных действий Брюсселя в отношении Москвы. Ситуацию, по его словам, усугубило введение предела цены на российскую нефть.