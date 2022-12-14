Франция приготовилась к «гражданской войне»

Знаменитый проспект в центре Парижа Елисейские поля может стать "полем битвы" между болельщиками Франции и Марокко во время матча полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом заявила французскому каналу CNews глава восьмого округа Парижа Жанна д'Отсер, ее цитирует Public, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы округа, где и расположены Елисейские поля, радикальные марокканские болельщики выходят на улицы французской столицы с готовностью что-либо сломать. Она отметила, что это относится только к некоторой категории болельщиков - к остальным марокканцам, поддерживающим свою сборную мирным путем, у французских властей нет претензий.

"Все боятся войны, партизанской или гражданской войны. Поскольку это все еще Марокко и Франция, и вы знаете чувства друг друга, мы не хотели бы, чтобы Елисейские поля превратились в поле битвы", - заявила д'Отсер.

По данным Daily Mail, на улицы французской столицы отправят около двух тысяч полицейских для поддержания порядка во время матча полуфинала чемпионата мира по футболу между Францией и Марокко.