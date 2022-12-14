Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста Грузии не предоставила ему возможности принять участие в заседании суда по видеосвязи. Об этом в среду сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве - присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста - голодовке. Разумеется, я осознаю все риски с учетом моего нынешнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий подключения к судебному процессу хотя бы по видеосвязи. У всех насмешек и унижений есть предел", - говорится в написанном Саакашвили письме, которое зачитал его адвокат, навестивший экс-президента в клинике "Вивамед".

В среду состоялось заседание тбилисского городского суда по вопросу возможного освобождения Саакашвили из-за проблем со здоровьем. На нем ожидалось участие Саакашвили по видеосвязи, однако, как сообщил представитель пенитенциарной службы Минюста Николоз Абрамишвили, у клиники "Вивамед" нет соответствующих технических средств. В результате заседание было перенесено на 22 декабря.