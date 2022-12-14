В Болгарии провалилась попытка избрания нового премьер-министра

В Болгарии провалилась попытка сформировать новое правительство.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, кандидатура врача-нейрохирурга и профессора Николая Габровского, который был выдвинут на пост премьер-министра коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, не была поддержана правительством страны.

Уточняется, что за него на выборах проголосовали 113 против 125 депутатов.