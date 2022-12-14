Польша создаст флот для перевозки газа

Уже в следующем году у польского топливного концерна Orlen появится два собственных судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), а к концу 2025 года флот вырастет до восьми судов. Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собственные газовозы позволят Orlen эффективнее заниматься транспортировкой СПГ в Польшу, а также укрепят позиции концерна на мировом рынке.

Созданием судов занималась южнокорейская Hyundai Heavy Industries. Работы заняли около 18 месяцев, на днях состоялась церемония присвоения названий. Первый газовоз получил имя "Лех Качиньский" (бывший президент Польши), второй - "Гражина Генсицкая" (бывшая министр регионального развития). Оба они погибли в России, в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Председатель правления Orlen Даниэль Обайтек подчеркнул, что энергетическая безопасность страны требует диверсификации поставок нефти и газа. В случае с последним топливом Польша уже полностью избавилась от зависимости от России.