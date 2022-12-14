Глава регулятора ФРГ заявил, что стране не грозит дефицит газа

Германия не столкнется с дефицитом газа и отключением газоснабжения, но потребители должны обращаться с топливом экономно. Об этом заявил в среду глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью телеканалу ZDF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень далеки от такой ситуации [дефицита]. Уровень заполненности хранилищ превышает 92%. Германия действительно хорошо подготовилась. <...> Мы легко выдержим одну, две или три недели холода при увеличенном потреблении [газа]", - сказал он.

По словам Мюллера, в октябре и ноябре удалось сэкономить много газа, в том числе благодаря теплой погоде. Вместе с тем домашние хозяйства и промышленность пока не достигли рекомендуемого показателя экономики топлива.

Согласно последним данным Федерального сетевого агентства, газоснабжение в Германии остается стабильным, при этом сохраняется напряженная ситуация. Регулятор продолжает призывать частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель - сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления за прошлые годы.