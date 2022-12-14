Twitter может обязать пользователей делиться личными данными с рекламодателями

Компания Twitter планирует обязать пользователей одноименной социальной сети делитьcя личными данными, чтобы не потерять прибыль от рекламы. Об этом в среду написал специализирующийся на компьютерных технологиях портал Platformer со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, речь идет, в частности, об обязательном предоставлении доступа к местоположению и номеру телефона. Они отмечают, что сейчас платформа предоставляет возможность выбрать сведения, которыми человек готов делиться, однако вскоре эта возможность может исчезнуть.

Как сообщили собеседники издания, сначала инициативу опробуют на 1% аккаунтов в США, после чего планируется распространить новые правила на всех. Отозвать разрешение на обмен данными будет невозможно.

Разработчики также изучают возможность разрешить пользователям не раскрывать личную информацию, если они приобретут подписку на Twitter Blue стоимостью около $8 в месяц. Однако это вступит в противоречие с правилами Apple, которые запрещают приложениям ставить пользователей перед выбором между оплатой и рекламными механизмами отслеживания.

Platformer напоминает, что, запуская Twitter Blue, директор компании Илон Маск пообещал, что обладатели платной подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, чем обычные пользователи. По оценкам самой организации, это сократит полученные за счет рекламы доходы примерно на $6 на каждого пользователя. Персонализированная реклама поможет Маску повысить прибыльность Twitter Blue и сохранить рекламодателей, отмечает портал.