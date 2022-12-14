Маск извинился перед МИД Норвегии

Владелец Twitter Илон Маск принес извинения перед МИД Норвегии за то, что в соцсети ведомство было обозначено как нигерийская государственная организация. Он оставил соответствующую запись 14 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Извините!" - ответил предприниматель на претензию дипломатов.