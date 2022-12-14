https://news.day.az/world/1519507.html Маск извинился перед МИД Норвегии
Маск извинился перед МИД Норвегии
Владелец Twitter Илон Маск принес извинения перед МИД Норвегии за то, что в соцсети ведомство было обозначено как нигерийская государственная организация. Он оставил соответствующую запись 14 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Извините!" - ответил предприниматель на претензию дипломатов.
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