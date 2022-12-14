Правительство Финляндии обсудит введение потолка цен на электроэнергию

Правительство Финляндии 19 декабря обсудит вопрос установления потолка цен на электроэнергию в стране. Об этом в среду сообщила премьер-министр республики Санна Марин, выступая перед журналистами в Брюсселе в преддверии саммита ЕС - АСЕАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимы дополнительные меры поддержки, поскольку запуск третьего реактора АЭС "Олкилуото" задерживается", - приводит слова Марин телеканал Yle. По словам премьера, введение потолка цен может стать наиболее эффективным методом борьбы с чрезмерным увеличением потребительских цен на электроэнергию. Марин признала, что принятых ранее мер поддержки, включая снижение НДС на электроэнергию, различные субсидии и льготы, оказалось недостаточно.

В понедельник в ходе дебатов по проекту государственного бюджета на 2023 год представители Социал-демократической партии (СДП), входящей в правительство Финляндии, предложили ввести потолок цен на электроэнергию в размере 20 центов за киловатт-час с целью поддержки домохозяйств.

АЭС "Олкилуото" играет важную роль в обеспечении работы целлюлозно-бумажных комбинатов Финляндии. 7 марта 2019 года правительство республики выдало лицензию на эксплуатацию нового реактора станции. Энергоблок был подключен к электросети в пробном режиме 13 марта 2022 года. Как сообщила 9 декабря компания-оператор станции Teollisuuden Voima, ввод в эксплуатацию третьего энергоблока "Олкилуото" отложен с января до февраля 2023 года.