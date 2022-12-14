ЕС выделит €10 млрд для стран АСЕАН

Евросоюз принял решение выделить €10 млрд для стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на открытии саммита ЕС - АСЕАН в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы обсудим, как усилить наше энергетическое и торговое сотрудничество с помощью правильной инфраструктуры. Мы выдвигаем пакет на €10 миллиардов для АСЕАН", - сказала она.

Первый саммит ЕС - АСЕАН, проходящий в среду в Брюсселе, посвящен 45-летней годовщине установления дипломатических отношений между объединениями.