https://news.day.az/world/1519559.html Вынесен приговор Экрему Имамоглу
Вынесен приговор Экрему Имамоглу
Глава стамбульского муниципалитета Беюкшехир Экрем Имамоглу приговорен на 2,7 года и 15 дням тюремного заключения.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующее решение было принято судом в его отношении по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного органа.
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