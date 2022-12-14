Вынесен приговор Экрему Имамоглу

Глава стамбульского муниципалитета Беюкшехир Экрем Имамоглу приговорен на 2,7 года и 15 дням тюремного заключения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующее решение было принято судом в его отношении по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного органа.