Вынесен приговор Экрему Имамоглу
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Глава стамбульского муниципалитета Беюкшехир Экрем Имамоглу приговорен на 2,7 года и 15 дням тюремного заключения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующее решение было принято судом в его отношении по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного органа.