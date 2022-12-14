Успешно выполнен первый полет "Bayraktar Kızılelma"
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Успешно выполнен первый полет первого турецкого беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma".

Об этом в среду Day.Az сообщили в компании Baykar.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.