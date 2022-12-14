https://news.day.az/world/1519570.html Успешно выполнен первый полет "Bayraktar Kızılelma" - ФОТО - ВИДЕО
Успешно выполнен первый полет "Bayraktar Kızılelma" - ФОТО - ВИДЕО
Успешно выполнен первый полет первого турецкого беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma".
Об этом в среду Day.Az сообщили в компании Baykar.
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