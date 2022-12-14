Саакашвили прекратил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил начатую несколько часов назад голодовку в ответ на призыв членов Европарламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил адвокат бывшего главы государства Шалва Хачапуридзе.

"Я пытался его переубедить (не голодать - прим. ТАСС), но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо и он поменял свою позицию", - сообщил адвокат в эфире телеканала Pirveli.

В среду Саакашвили объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста Грузии не предоставила ему возможности принять участие по видеосвязи в заседании тбилисского городского суда по вопросу его освобождения из-за проблем со здоровьем. Как объяснял представитель пенитенциарной службы Минюста Николоз Абрамишвили, у клиники "Вивамед" нет соответствующих технических средств. Заседание было перенесено на 22 декабря.

Спустя несколько часов адвокат Саакашвили Вахтанг Барамашвили зачитал журналистом письмо, в котором экс-президент сообщил о просьбе членов Европарламента прекратить голодовку, "чтобы не давать повода" пенитенциарной службе говорить о том, что он сам причиняет себе вред.