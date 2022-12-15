ФРС США повысила ставку
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5%", - говорится в сообщении. За это решение единогласно проголосовали все члены комитета.

Федрезерв поднимает ставку уже седьмой раз с начала 2022 года.

ФРС также рассчитывает продолжать увеличение целевого диапазона ставки.

Кроме того, ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно майскому плану. ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 0,5% с 0,2%, ухудшив прогноз на 2023 год - до 0,5% с 1,2%.

По информации регулятора, ФРС ухудшила прогноз по инфляции США в 2022 году - до 5,6% с 5,4%, в 2023 году - до 3,1% с 2,8%.

В то же время ФРС США улучшила прогноз по уровню безработицы в 2022 году до 3,7% с 3,8%, ухудшив в 2023 году - до 4,6% с 4,4%.

Члены ФРС США повысили свой средний прогноз пика по ставке до 5,1% с 4,6% к концу 2023 года.