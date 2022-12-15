Байден предупредил о риске новой пандемии

Президент США Джо Байден предупредил, что человечество столкнется с еще одной пандемией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Даже борясь с распространением COVID-19, мы продолжаем создавать более надежные системы и институты здравоохранения, наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам", - сказал Байден на саммите США-Африка в Вашингтоне.

Он отметил, что власти все это делают для того, чтобы подготовиться к новой пандемии.

"А она, несомненно, будет", - подчеркнул президент.

Байден также добавил, что США поставили 231 млн доз вакцин 49 африканским странам.