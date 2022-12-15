Канада докатилась. Жители просят эвтаназию из-за бедности

Расширение канадскими властями списка причин для эвтаназии дает свои результаты. Пенсионер-инвалид, лишившись пособий, собаки и жилья, попросил помочь ему умереть - он хочет жить, но не бомжом, передает Day.Az со ссылкой на Fronda.pl.

"65-летний канадец попросил государство помочь ему уйти из жизни. Он указал причиной бедность. Власти дали предварительное согласие на эвтаназию. Канадец оказался в нищете после того, как был лишен социальных пособий в начале года. 65-летний Лестер Лэндри много лет борется с рядом заболеваний, при этом ни одно из них не смертельно. Он передвигается на инвалидной коляске. Когда ему исполнилось 65 лет, канадские власти лишили его многих пенсионных надбавок, забрали служебную собаку и квартиру, которую правительство предоставило ему из-за инвалидности. В настоящее время у него осталось 120 долларов и жизнь в фургоне. Он обратился в специальное учреждение за помощью в эвтаназии, потому что "не хочет жить в нищете"", - сообщают СМИ.

Заказать эвтаназию в Канаде очень просто. Все, что нужно, это заполнить форму, доступную в Интернете, и подписать ее.