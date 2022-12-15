Маск продал часть своих акций Tesla

Илон Маск снова продал часть своей доли в компании - производителе электромобилей Tesla на общую сумму около $3,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные, поступившие в электронную базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в период с понедельника по среду Маск продал порядка 22 млн акций. Цена при этом варьировалась от $156 до $176 за акцию.

С начала ноября стоимость ценных бумаг Tesla на бирже значительно снизилась - с $227 до $156 за акцию. Как отмечало агентство Reuters, инвесторы опасаются, что предприниматель из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки компании предприниматель уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат. По данным портала Business Insider, до того как Маск стал владельцем Twitter, число штатных сотрудников компании составляло около 7 500, после увольнений и сокращений оно уменьшилось до 2 300.

Корпорация Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей.