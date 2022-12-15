Силам жандармерии Турции передали первый отечественный вертолет T70

Главному управлению жандармерии Турции передали первый отечественный многоцелевой вертолет T70, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Вертолет был произведен в рамках программы Turkish Utility Helicopter Program (TUHP) турецкой государственной аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)

В качестве главных подрядчиков в реализации проекта участвуют флагман оборонпрома Турции, компания ASELSAN, а также производитель авиационных двигателей TEI и авиакосмическая компания Alp.

Первым прототипом многоцелевого вертолета T70 является вертолет S70 компании Sikorsky.

В феврале 2014 года турецкое правительство подписало долгосрочный десятилетний контракт с Sikorsky Aircraft на совместное производство в Турции 109 многоцелевых вертолетов T70 по программе TUHP общей стоимостью 3,5 млрд долларов.

Соглашение, одобренное правительствами США и Турции, дает генеральному подрядчику TUHP лицензию на сборку и поставку 109 вертолетов T70 в течение следующих 10 лет.

В Турции вертолет T70 поступит в пользование шести ведомств: Командования сухопутными войсками, ВВС, спецназа, Главного командования жандармерии, Главного управления полиции и Управления лесным хозяйством.

Воздушное судно успешно прошло полномасштабную программу испытаний в Турции.

В рамках программы компания TUSAŞ производит, интегрирует и тестирует основные компоненты вертолета, включая кабину, кокпит, хвостовой обтекатель, горизонтальное и вертикальное оперение, лопасти несущего и рулевого винтов

ASELSAN взял на себя разработку базовых систем авионики, TEI- двигателя T700, Alp - системы шасси, деталей коробки передач и динамических деталей.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль сообщил, что в компании взволнованы первыми поставками T70.

По его словам, разработка таких вертолетов является большим шагом к тому, чтобы в будущем реализовывать более амбициозные цели в этой сфере.

Он также выразил признательность компаниям подрядчикам.