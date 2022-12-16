В Европе предрекли усиление протестов

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о возможном усилении протестов в Европе из-за антироссийских санкций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, демонстрации и протесты на улицах усилятся, поскольку люди не хотят остаться без работы, не желают мерзнуть, "не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив" идут поставки оружия в Украину.

"Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы", - сказал Штрахе.

Он также отметил, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, "явно наносят ущерб собственно европейским народам" и "отвергаются все большим числом граждан" стран ЕС.