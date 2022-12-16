Голландские операторы не отключат газ и электричество неплательщикам зимой

Голландские поставщики газа и электричества не будут отключать неплательщиков зимой и ранней весной. Более того, даже уже отключенным неплательщикам будут подавать газ и электричество, если средняя температура будет опускаться ниже 0°С на протяжении двух дней.

Об этом сообщает газета Hart van Nederland, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что данная мера предназначена для того, чтобы "обеспечить теплом даже тех, кто не может позволить себе обогрев жилищ из-за выросших цен на энергоносители".

Издание отмечает, что данное решение действует с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года. Отключать от электричества будут только тех, кого заподозрят в мошенничестве и воровстве.