В ОАЭ сотрудник автомойки неожиданно стал миллионером

В ОАЭ менеджер автомойки выиграл 7 млн фунтов (около 14,8 млн манатов - ред.), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, мужчина стал обладателем одного из самых крупных джекпотов в стране. Отмечается, что Катар Хуссейн приобрел лотерейный билет в свой день рождения по совету клиентов.

Мужчине сообщили о выигрыше во время его путешествия в Индию. Оказалось, что у него не хватало денег на билет, поэтому он одолжил немного у своего друга. Теперь он планирует отдать ему часть выигрыша. Кроме этого, он хочет уволиться со своей работы и начать бизнес, а также построить дом для своей семьи.

Катар не планирует больше покупать лотерейные билеты, так как считает, что выигранных денег ему хватит.