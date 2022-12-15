Криптобиржа Binance испытала мощный удар

Самая молодая валюта испытала самый мощный удар в своей истории. С крупнейшей криптобиржи Binance клиенты за сутки вывели почти 2 млрд долларов. И это рекорд, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инвесторы опасаются, что их деньги могут зависнуть из-за расследования, которое власти США начали в отношении другой криптобиржи - FTX. Его основателю накануне были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что создателя финансовой криптопирамиды FTX задержали на Багамах.