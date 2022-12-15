Тяжелое ДТП в Турции

Сегодня утром в турецком городе Ушак столкнулись автобус с рабочими и грузовик.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Yeni Şafak".

В качестве причины происшествия указывается проезд грузовика на красный свет светофора.

Более 20 пассажиров автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Водитель грузовика задержан.

Ведется расследование.