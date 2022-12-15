https://news.day.az/world/1519665.html Тяжелое ДТП в Турции - много пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции - много пострадавших - ФОТО
Сегодня утром в турецком городе Ушак столкнулись автобус с рабочими и грузовик.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "Yeni Şafak".
В качестве причины происшествия указывается проезд грузовика на красный свет светофора.
Более 20 пассажиров автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, состояние одного человека оценивается как тяжелое.
Водитель грузовика задержан.
Ведется расследование.
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