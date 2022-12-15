Новые подробности нападения на мужа Нэнси Пелоси

Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси - мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, - заявил полиции, что планировал атаки на сына американского президента Джо Байдена Хантера, голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. Об этом, как сообщило в среду местное отделение телекомпании CBS, заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, допрашивавшая злоумышленника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она не уточнила, есть ли у правоохранительных органов доказательства в пользу того, что Депепи действительно намеревался совершить другие нападения.

При этом дававшая показания в суде в среду Херли отметила, что Депепи говорил ей, будто в Вашингтоне "царит зло". "Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое", - сказал злоумышленник в ходе допроса, по словам служащей полиции.

По итогам заседания судья Высшего суда округа Сан-Франциско Стивен Мерфи решил, что собрано достаточно доказательств, чтобы продолжать разбирательство в отношении Депепи по всем пунктам обвинения, включая покушение на убийство. Депепи должен предстать перед судом штата 28 декабря для официального предъявления обвинений.

28 октября пресс-служба Нэнси Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее дом в Сан-Франциско и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей.

Впоследствии прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на мужа спикера Палаты представителей, - им оказался гражданин Канады Дэвид Депепи. Ему инкриминируются вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, и совершение других правонарушений. Отдельно обвинения против Депепи выдвинули власти Сан-Франциско. Окружной прокурор Брук Дженкинс заявила, что нападение было политически мотивированным. В суде в Сан-Франциско Депепи не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.