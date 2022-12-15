Молдова планирует создать систему ПВО для защиты от ракет

Молдова намерена обзавестись системой противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от ракет, которые могут прилететь на ее территорию, заявил в среду вечером в эфире телеканала Jurnal TV министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекает нашу воздушную границу. Если мы ее не собьем, она убьет граждан. Мы должны с грустью признать - Молдове нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан", - сказал Попеску, комментируя произошедшие в ноябре и декабре инциденты с падением обломков ракет у расположенных на границе с Украиной села Наславча и города Бричаны.

Глава МИД напомнил, что после этих инцидентов "послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест, также был выслан сотрудник российского дипломатического представительства".