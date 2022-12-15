В штате Калифорния ввели режим ЧП

Власти штата Калифорния ввели режим чрезвычайного положения в связи с засухой в его южной части, которая затронула крупнейшие города США, в частности Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые жители Южной Калифорнии чувствовали себя защищенными от экстремальных погодных условий <...> сейчас [засуха] влияет на всех", - сказала глава крупнейшей водоснабжающей компании Глория Д. Грей.

По данным агентства, штат может также ввести ограничения на потребление воды в начале следующего года, которые затронут 19 млн человек. Подобная ситуация связана с тем, что последние три года были настолько сухими, что объемы воды достигли рекордно низкого уровня, уточняет AP.