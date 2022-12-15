Парламент Австралии одобрил закон о введении потолка внутренних цен на энергоносители

Федеральный парламент Австралии одобрил в четверг закон об ограничении внутренних цен на уголь и газ. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Правительственный] план снижения цен на энергоносители только что был принят парламентом. В нем содержатся срочные меры по снижению стоимости электроэнергии, согласованные со штатами и территориями Австралии", - указал Альбанезе в заявлении, опубликованном на его странице в Twitter.

Ранее законопроект, предложенный кабмином для регулирования цен на электричество для конечных потребителей, был одобрен нижней палатой парламента при поддержке 85 депутатов из 150. Также он был принят Сенатом (28 сенаторов поддержали его, 22 выступили против) и считается вступившим в силу. Закон позволяет властям ограничить внутренние цены на основные энергоносители на 2023 год.