В Германии откроется новый завод по производству боеприпасов

Германский оборонный концерн Rheinmetall собирается построить новый завод в ФРГ для производства боеприпасов. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя предприятия, передает Day.Az.

Производство снарядов среднего калибра может начаться в июне 2023 года. Где будет располагаться завод, не уточняется.

Предпосылкой для решения Rheinmetall стали два фактора. Во-первых, германской армии не хватает боеприпасов на сумму в €20 млрд. Промышленность теперь пытается удовлетворить спрос. Во-вторых, ФРГ не может направлять Украине дополнительные снаряды для систем Gepard - такие снаряды есть в наличии, но они произведены в Швейцарии, а эта страна не дает разрешения на реэкспорт.

"Этот шаг мы рассматриваем как вклад со стороны промышленности во внешнеполитическую дееспособность Германии, в укрепление политики безопасности в рамках Североатлантического альянса и Европейского союза", - заявил агентству DPA представитель Rheinmetall.