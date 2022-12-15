Лондон и Рим хотят расширить поставки оружия в Азию

Власти Великобритании и Италии планируют нарастить поставки оружия в Азию в рамках нового проекта с Японией. Об этом пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, британский холдинг BAE Systems и самый крупный оборонный холдинг Италии Leonardo участвуют в совместном с Японией проекте по созданию нового истребителя.

Руководитель BAE Systems Чарльз Вудберн подчеркнул, что новое трехстороннее соглашение позволит создать в регионе дополнительные транспортные каналы, а также найти "больше клиентов в 2030-х годах".

Гендиректор Leonardo Алессандро Профумо подтвердил, что взаимодействие с Токио по новому проекту откроет доступ к рынкам стран Азии.