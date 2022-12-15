Принц Гарри рассказал о лжи Букингемского дворца

Во второй части документального сериала "Гарри и Меган" герцог Сассекский принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца, из-за которой сорвалась его встреча с королевой. Премьера заключительной части фильма состоялась на Netflix 15 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Внук Елизаветы II заявил, что за два дня до объявления о сложении с себя полномочий старшего члена королевской семьи, 6 января 2020 года, он говорил по телефону с королевой и они договорились встретиться. "Она сказала: "Почему бы тебе не приехать? Вы с Меган можете остаться у меня на ночь"", - рассказывает принц Гарри.

Однако, когда герцог и герцогиня Сассекские садились в самолет в Ванкувере, чтобы вылететь в Лондон, им пришло срочное сообщение от представителей Букингемского дворца: "Вам нельзя встречаться с Ее Величеством. Убедитесь, что ваш директор знает, что также не сможет встретиться с ней. Ее планы расписаны на всю неделю".

После приезда в Великобританию принц Гарри позвонил Елизавете II, и та сказала, что "не знала, что занята" и что ей об этом сказали в последний момент.

Первые серии документального сериала "Гарри и Меган" вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео- и фотоматериалы.