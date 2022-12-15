https://news.day.az/world/1519785.html Еще одна европейская страна получит статус кандидата в ЕС
Еще одна европейская страна получит статус кандидата в ЕС
Босния и Герцеговина получит статут кандидата в Европейский союз 15 декабря.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По ситуации на Западных Балканах, лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это", - сказал он.
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