В Польше объяснили, почему ЕС не может согласовать цены на газ
Страны Европейского союза не могут согласовать потолок цен на газ, так как ищут средства для смягчения последствий роста стоимости энергоносителей. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня на саммите ЕС мы снова будем говорить о лимитах цен на газ. Почему мы так долго говорим? В частности потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены газа", - сказал он.
По словам Моравецкого, "эти средства есть у российских олигархов". "Не нужно вычеркивать их из [санкционного] списка, а нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и РФ", - добавил он.
"Мы - сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Мы ищем деньги? Они там. Это $350 млрд. А некоторые считают, что это даже $400 млрд, которые можно использовать для восстановления Украины, а также для смягчения последствий российской агрессии для граждан Европы", - заявил глава польского правительства.
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