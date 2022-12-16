Южная Корея ведет переговоры с Турцией о строительстве четырех атомных реакторов

Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) ведет переговоры с правительством Турции о возможном контракте на строительство в стране четырех атомных реакторов стоимостью $30,7 млрд. Об этом в четверг сообщает газета "Чунан ильбо" со ссылкой на представителя южнокорейской компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что в 2023 году начнется подготовка технико-экономического обоснования, по завершении которой возможно подписание контракта.

По данным издания, АЭС планируется построить на севере Турции, но точное местоположение не указывается. В то же время газета отмечает, что ранее Турция планировала строительство этой АЭС в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. Последняя вела переговоры с Турцией о строительстве атомной станции в Синопе, но в 2018 году вышла из проекта. Переговоры с Турцией по АЭС в Синопе ведет также российский Росатом.