Эрдоган предложил провести встречу президентов Турции, России и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Однако для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры обороны и уже потом главы МИД. По итогам этих обсуждений можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров", - сказал турецкий лидер журналистам президентского пула по возвращении из города Туркменбаши, где в среду принял участие во встрече глав Турции, Туркменистана и Азербайджана. Его высказывания в четверг приводит телеканал TRT.

Касаясь планов Турции провести наземную операцию в Сирии, Эрдоган отметил, что "Анкара выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии".