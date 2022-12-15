Власти Нигерии призвали объявить ЧП в сфере энергетики

Нигерийские компании призвали власти страны ввести чрезвычайное положение в энергетике. Об этом сообщает газета This Day, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным издания, участники круглого стола ведущих экономических компаний Нигерии заявили, что нигерийские власти должны ввести режим ЧП в энергетике, так как по-другому невозможно найти выход из затяжного кризиса с электроснабжением в стране.

Также издание сообщает, что потери Нигерии от хищения нефти и нефтепродуктов, от вандализма на нефтепроводах с 2009 года по 2020 год составили 46 млрд долларов, а общий объем украденной нефти достиг 619,7 млн баррелей.

В заявлении нигерийского отделения общественной организации "Инициатива прозрачности добывающих отраслей" говорится, что некоторые местные чиновники вступали в сговор с иностранцами "для личного обогащения". В этом может быть замешана швейцарская горнодобывающая компания Glencore.