Loro Piana подает судебный иск

Итальянский бренд люксовый одежды Loro Piana принимает юридические меры после многочисленных копирований фирменной обуви White Sole. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В модном доме заявили, что "предпринимают конкретные юридические действия против тех, кто пытается подорвать культовый характер" обуви White Sole. Впервые модель парусиновых туфлей-лодочек была выпущена в 2005 году. Они завоевали популярность благодаря комфорту и легкости, превратившись в повседневную городскую обувь.

"Со временем обувь White Sole стала отличительным знаком дома, и именно по этой причине Loro Piana намерена защищать наследие своего бренда", - говорится в заявлении компании.

Loro Piana принадлежит французскому конгломерату LVMH. В прошлом году компания назначила новым генеральным директором руководителя Dior Дамьена Бертрана. Итальянский бренд известен своими роскошными тканями и лаконичной одеждой.