В Иране двум подросткам грозит смертная казнь

Двум подросткам в Иране грозит смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах. Об этом сообщает издание Diken, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации портала, 17-летняя Согня Шарифи была задержана после участия в антиправительственных протестах в доме своей бабушки в ноябре. Ее обвинили "ведении войны против Бога".

По словам властей, девушку заметили за изготовлением коктейлей Молотова. Также она нарисовала граффити. До оглашения приговоря Шарифи месяц находилась в тюрьме. Правозащитники сообщали, что при задержании ее сильно избили.

Также смертная казнь грозит 15-летнему Амиру Хоссейну Рахими. Об этом пишет портал Newarab.

Согласно данным портала, подросток находится под стражей с середины октября. По словам матери подростка, при разгоне демонстрации Рахими был ранен дробью. Выстрелы попали в шею, живот и голову. Иранские власти предложили выпустить подростка под залог в размере €11,5 тыс. евро, но у семьи нет таких денег.