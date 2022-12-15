Британские медсестры вышли на забастовку

В Великобритании проходит первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Забастовки проходят в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, в них участвуют десятки тысяч членов Королевского колледжа медсестер (RCN) - крупнейшего профсоюза медсестер Великобритании. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Телеканал отмечает, что кризис в сфере здравоохранения наблюдается в Британии последние несколько лет: медицинские учреждения испытывают трудности из-за нехватки кадров, большого спроса на услуги и ограниченного финансирования отрасли.

"Это трагический день для медсестер, трагический день для пациентов <...> И это трагедия, что это правительство решило не разговаривать с нами", - приводит слова генерального секретаря RCN Пэт Каллен издание The Guardian.

Она назвала пикеты медицинского персонала признаком провала со стороны правительства. По ее словам, медсестры не хотят бастовать, но не видят другого выхода, так как стремительный рост инфляции в стране приводит к сокращению их зарплаты, стоимость который в течение последнего десятилетия итак упала на 20%. Каллен подчеркнула, что сотни медсестер уходят из профессии каждый день.