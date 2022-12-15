Банк Англии повысил ставку девятый раз подряд - на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых. Об этом заявили на сайте британского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На заседании, завершившемся 14 декабря 2022 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством (шесть против трех) голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 3,5%", - уточнили в банке.

Поясняется, что два голоса была за сохранение банковской ставки в районе 3%.

Также стало известно, что один из проголосовавших предлагал повышение на 0,75 процентного пункта, до 3,75%.

Планируется, что следующие корректировки в банковскую ставку Англии рассмотрят 2 февраля 2023 года.