США и Вьетнам обсудили поставки военной техники

Американские оборонные компании обсудили с вьетнамскими властями поставки военной техники, включая беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, переговоры проходили с участием Министерства обороны и Министерства общественной безопасности Вьетнама и представителей компаний Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies, IM Systems Group и авиационного конгломерата Textron.

Один из источников назвал переговоры "многообещающими".

"Это знаменует собой начало более открытого отношения Вьетнамской народной армии к американскому оружию и готовности к более глубокому взаимодействию с США в области обороны в целом", - подчеркнул Нгуен Те Фуонг, военный эксперт и исследователь из Университета Нового Южного Уэльса.