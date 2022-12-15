https://news.day.az/world/1519869.html Мощный торнадо в Луизиане, есть погибшие - ВИДЕО
Мощный торнадо в Луизиане, есть погибшие - ВИДЕО
Серия мощных торнадо обрушилась на американский штат Луизиана. Погибли три человека, в том числе ребенок. Еще десятки получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разрушены жилые дома, повалены деревья и оборваны электрические провода - тысячи американцев остались без света.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на Луизиану обрушится новый мощный ураган и призывают американцев прятаться в специальных убежищах.
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