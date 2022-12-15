Мощный торнадо в Луизиане, есть погибшие

Серия мощных торнадо обрушилась на американский штат Луизиана. Погибли три человека, в том числе ребенок. Еще десятки получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, разрушены жилые дома, повалены деревья и оборваны электрические провода - тысячи американцев остались без света.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на Луизиану обрушится новый мощный ураган и призывают американцев прятаться в специальных убежищах.