Ожесточенные столкновения между талибами и пакистанскими войсками

Власти Пакистана опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой боевики движения "Талибан" сегодня открыли неспровоцированный огонь по пакистанским военнослужащим и гражданским лицам на международном пограничном переходе Пакистан-Афганистан в Чамане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.