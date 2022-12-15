https://news.day.az/world/1519878.html Ожесточенные столкновения между талибами и пакистанскими войсками - ВИДЕО
Ожесточенные столкновения между талибами и пакистанскими войсками - ВИДЕО
Власти Пакистана опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой боевики движения "Талибан" сегодня открыли неспровоцированный огонь по пакистанским военнослужащим и гражданским лицам на международном пограничном переходе Пакистан-Афганистан в Чамане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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