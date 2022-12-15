Египет направил $8 млрд на разведку нефтяных и газовых месторождений

Египетские власти выделили $8 млрд на исследовательские работы, а также на разведку новых нефтяных и газовых месторождений на территории страны. Об этом в четверг заявил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство продолжит работу в области исследований, разведки и добычи нефти и газа на территории страны", - отметил аль-Мулла, слова которого привел новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа". Он уточнил, что "на исследовательские работы и разведку новых месторождений правительством запланировано $8 млрд".

Как указал министр, египетская сторона стремится налаживать координацию с международными компаниями для ускорения процесса разведки и подтверждения запасов сырья. Он подчеркнул, что на территории страны, согласно плану правительства, уже определены 118 скважин, которые готовы к первоначальной эксплуатации.

Аль-Мулла подтвердил, что на египетском шельфе Средиземного моря недавно было обнаружено крупное газовое месторождение Наргиз, запасы которого в настоящее время оцениваются специалистами, и точные данные будут обнародованы позже. Он отметил, что по объему природного газа новое месторождение сопоставимо с основным египетским месторождением Зохр, обнаруженным в 2015 году. Общий потенциал Зохр оценивается в 850 млрд куб. метров газа.