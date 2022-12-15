Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции

Первым этапом реализации проекта турецкого газового хаба может стать соглашение о поставках газа через Азербайджан, далее - строительство инфраструктуры в Турции и России. Таким образом, до пуска первого газа может пройти от двух до четырех лет. Как Как сообщает Day.Az такую оценку в разговоре с "Лентой.ру" дал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

"Работы по проекту турецкого хаба находятся на стадии проработки, а именно, мы могли видеть визит главы "Газпрома" Алексея Миллера в Турцию, на которой основным вопросом был как раз газовый хаб. Сложно говорить о сроках реализации проекта, очевидно одно - Россия и Турция обоюдно заинтересованы в скорейшем начале работ", - считает Демидов.

Он допустил, что первым этапом реализации проекта могут стать соглашения о поставках газа через Азербайджан, которые увеличат таким образом газовые поставки в Турцию. Следующим этапом может стать строительство инфраструктуры непосредственно в Турции и России.

"Этот этап может занять от двух до четырех лет до пуска первого газа. В связи с тем, что уже есть прямые контакты ПАО "Газпром" и Турции, можно предположить, что проектные организации уже получили команду разработать технико-экономическое обоснование проекту по строительству дополнительных мощностей по транспорту газа в Турцию", - сказал аналитик.

Он добавил, что газ будет необходим еще долгие годы, он останется основным источником энергии, потому и проект турецкого хаба, безусловно, будет востребован. Повторение истории "Северного потока-2", который так и не был запущен, Демидов считает маловероятным, поскольку в таком случае это будет являться атакой на инфраструктуру страны, являющейся членом НАТО.