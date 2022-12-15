В Европе ожидают повышенную инфляцию в следующем году

Европейский центральный банк скорректировал прогнозы роста ВВП на следующий год и повышения инфляции в ЕС на три года вперед, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Аналитики ЕЦБ ожидают, что до конца текущего года потребительские цены в Еврозоне взлетят до 8,4%, в 2024 - 6,3%, а в 2025 - до 3,4%. Ранее инфляция в последний период 2022 предполагалась на уровне 8,1%.

При этом в главном европейском банке считают, что ВВП ЕС в текущем году вырастет на 3,4%, а не на 3,1%, как было в старом прогнозе. Но ожидания на 2023 с течением времени ухудшаются. Падение может составить до 0,9%.