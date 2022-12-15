У побережья Сальвадора произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Сальвадора. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находится в 59 км к югу от города Сан-Мигель с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 92 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.