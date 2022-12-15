В Венгрии возросло число краж в супермаркетах

В Венгрии, как и во многих других европейских странах, участились случаи воровства в супермаркетах и табачных лавках. Людей не смущает даже наличие в магазинах камер видеонаблюдения. По данным венгерской полиции, за первые 10 месяцев уходящего года по всей стране было зарегистрировано около 8400 краж.

Как передает Day.Az со ссылкой на euronews, ритейлеры говорят, что причина ясна: рост цен. Мясные продукты за год подорожали на 40%, а молочные - на 75%.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Если раньше люди воровали только дорогие продукты, рассказал Euronews один из продавцов этого будапештского супермаркета, то теперь пенсионеры воруют яблоко или картошку".

Наибольшее число правонарушений зарегистрировано в столице. По словам представителя сети супермаркетов СВА, изменились не только количество краж, но и способы их совершения. Иногда злоумышленник угрожает продавцу холодным оружием, или вступает в драку с охраной.

Крупные сети быстро отреагировали на негативную тенденцию, в частности, установили сигнализацию на упаковки большого числа товаров. Не редкость и вот такая "доска позора", размещенная у входа в супермаркет для предупреждения потенциальных воришек.